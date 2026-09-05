Saldırganın annesi Osmaniye'de yeniden yakalandı ve tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davada tahliye edilen saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli, Osmaniye'de gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mersinli, tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin davanın ilk duruşmasında tahliye edilen saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli, Osmaniye'de gözaltına alınmasının ardından yeniden tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin davanın duruşmasında saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli'nin oy çokluğuyla tahliye edildi. Tahliye kararına yapılan itiraz sonrası Pınar Peyman Mersinli hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Osmaniye'de gözaltına alınan Mersinli, işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mersinli, Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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