Salihli'de 2024 yılının ilk 6 ayında 823 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Salihli'de 2024 yılının ilk 6 ayında 823 aranan şahıs yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 2024 yılının ilk 6 ayında toplam 823 aranan şahıs yakalandı. Tutuklanan şahıslardan 624'ü cezaevine gönderildi.

16.07.2024 17:49
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Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında toplam 823 aranan şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 624'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli'de suç ve suçlulara yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılının ilk 6 ayında Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, son 6 ayda yapılan operasyonlarda, Hakkında yakalama emri bulunan 2 farklı suçtan toplam 37 yıl 2 ay 9 gün hapis cezası bulunan E.Ç., 2 farklı suçtan toplam 35 yıl hapis cezası bulunan D.U., 2 farklı suçtan toplam 32 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.K., 6 farklı suçtan toplam 29 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan Z.K., hırsızlık suçundan toplam 29 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.A., hırsızlık suçundan toplam 28 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.A., kasten yaralama suçundan toplam 27 yıl 8 ay 12 gün hapis cezası bulunan Y.K., 3 farklı suçtan toplam 27 yıl hapis cezası bulunan M.T., silahla yağma suçundan toplam 26 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.D., hırsızlık suçundan toplam 25 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Ç.A., 4 farklı suçtan toplam 24 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan T.K., 5 farklı suçtan toplam 21 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan A.A., kasten yaralama suçundan toplam 21 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.A., 2 farklı suçtan toplam 20 yıl hapis cezası bulunan R.D. isimli şahıslar ile birlikte 2024 yılı ilk 6 ay içerisinde toplam 823 aranan şahısın yakalandığı öğrenildi. Yakalanan şahıslardan 624'ü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de 2024 yılının ilk 6 ayında 823 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salihli'de 2024 yılının ilk 6 ayında 823 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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