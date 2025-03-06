Salihli'de 86 Suçlu Yakalandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde son 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 86 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Yakalananlardan 20'si cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şubat ayında Salihli'de çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü. Bu çerçevede ekipler, silahla tehdit, Atatürk hatırasına alanen hakaret etme, bilişim sistemleri kullanarak hırsızlık, uyuşturucu ve fuhşa aracılık ve hakaret gibi çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş 31 yıl 1 ay 10 gün, 8 yıl 10 ay, 7 yıl 4 ay, 5 yıl 7 ay, 4 yıl 2 ay, 4 yıl, 3 yıl 3 ay hapis cezası bulunan toplam 86 şahsı yakaladı. Şüphelilerden 20'si jandarmadaki işlemlerinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğerleri ise serbest bırakıldı. - MANİSA