Salihli\'de Fırında Unutulan Yemek Yangına Neden Oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde fırında unutulan yemekten başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Salihli'de Sağlık Mahallesi 193.Sokak'taki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, fırından dumanlar ve alevler çıktığını gören ikamet sahibi, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Eve giren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Salihli Amirliği ekipleri mutfaktaki fırında unutulan yemeğin yandığını belirledi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. - MANİSA