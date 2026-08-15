Salihli'de Gaz Tesisinde Patlama
Salihli'deki gaz dolum tesisinde patlama sonucu 2 ölü, 2 yaralı var. Dron ile görüntülendi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamadaki felaketin boyutu dron ile görüntülendi.
Salihli'nin Atatürk Mahallesi'nde bulunan Kavas Gaz Dolum Tesisi'nde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede felaketin dron ile görüntülendi.
Kaynak: İHA
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