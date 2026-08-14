Kılıçdaroğlu, tutuklu Beşikcioğlu'nu ziyaret etti
Güncelleme:
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nu Konya Ereğli Cezaevi'nde ziyaret etti.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nu ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nu Konya Ereğli Cezaevi'nde ziyaret etti.
Kaynak: ANKA
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu, tutuklu Beşikcioğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Rojin Kabaiş'in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti İmralı Heyeti: Sürecin kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi
Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Sizin düşünceleriniz neler ?