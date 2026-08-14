Ehliyetsiz sürücüye 550 bin TL ceza - Son Dakika
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Ehliyetsiz sürücüye 550 bin TL ceza

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve alkolmetreye üflemeyi reddeden ehliyetsiz sürücüye, 550 bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün kullandığı kamyonet de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi'nde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği kamyonet, "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

ALKOLMETREYE ÜFLEMEYİ REDDETTİ 

Bir süre devam eden kovalamacanın ardından Sakman Sokak'ta durdurulan kamyonetten inen sürücü F.G, polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen sürücü, alkolmetreye üflemeyi reddetti. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücünün ehliyetine daha önceden alkollü araç kullandığı için el konulduğu belirlendi.

550 BİN LİRA PARA CEZASI  

Sürücüye, "polisin 'dur' ikazına uymamak", "alkolmetreyi üflemeyi reddetmek" ve "ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmak" suçlarından 550 bin lira para cezası yazıldı. Ayrıca kamyonet, 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Ehliyetsiz sürücüye 550 bin TL ceza
Kaynak: AA

Eskişehir, Tepebaşı, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz sürücüye 550 bin TL ceza - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Davut Cirak Davut Cirak:
    Millet inatla alkol kullanıp araçla trafiğe çıkıyor 0 0 Yanıtla
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