Salihli'de otomobil menfeze çarptı: 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Salihli'de otomobil menfeze çarptı: 2 kişi ağır yaralandı

Salihli\'de otomobil menfeze çarptı: 2 kişi ağır yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu ağır yaralandı. Yaralılar, Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.03.2024 14:11
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Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki menfeze çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, İzmir- Ankara E96 Karayolu Mersindere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu'dan Salihli istikametine giden Mehmet U. (60) yönetimindeki 35 AUB 878 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki menfeze çarptı. Kazada sürücü ve Firdevs U. (57) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de otomobil menfeze çarptı: 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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