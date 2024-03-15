Salihli\'de otomobil menfeze çarptı: 2 kişi ağır yaralandı

Ünlü estetik uzmanı Bülent Cihantimur, Oğuz Murat Aci'nin ailesiyle bağlantı kurduğunu ve üzgün olduğunu söyledi

Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından kaçırılan ehliyetsiz sürücü T.C. soruşturmasında, ünlü estetik uzmanı Bülent Cihantimur'un ifadesi tamamlandı. Cihantimur, Aci ailesiyle bağlantı kurduğunu ve kayıplar için üzgün olduğunu belirtti. Ayrıca, Cihantimur, Aci ailesine destek olacağını ve oğlunun Türkiye'ye gelerek hesap vermesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.