Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2 ikamete düzenlenen operasyonda ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
Sorumluluk alanında huzur ve güvenin sağlanması konusunda çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Adala Karakol Komutanlığı ekipleri, A.K. (65) ve A.S.'nin (57) ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen geçen ekipler, 2 şüphelinin ikamet ve eklentilerinde yaptığı aramada çeşitli markalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli markalarda 2 adet av tüfeği ile 15 adet tabanca fişeği ve 18 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Salihli'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Tabanca ve 2 Av Tüfeği Ele Geçirildi - Son Dakika
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