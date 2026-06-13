Manisa\'da kamyonet küle döndü

Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken çıkan yangın sonucu bir kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kırdamları Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. (44) idaresindeki 45 AYF 104 plakalı kamyonette, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kamyonet tamamen yanarak adeta küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA