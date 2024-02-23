Salihli'de Tarihi Eser Operasyonu: 168 Sikke ve 12 Tarihi Obje Ele Geçirildi - Son Dakika
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Salihli'de Tarihi Eser Operasyonu: 168 Sikke ve 12 Tarihi Obje Ele Geçirildi

Salihli\'de Tarihi Eser Operasyonu: 168 Sikke ve 12 Tarihi Obje Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada 168 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ile 12 adet tarihi obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

23.02.2024 11:10
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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada 168 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ile 12 adet tarihi obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile kaçakçılığın önlenmesi, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, M.Ç.'nin (26) ikametinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, operasyon düzenleyip, şüphelinin ikamet ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 168 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 12 adet tarihi obje, 6.4 gram metamfetamin ve 1 adet 7.62 çapında fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de Tarihi Eser Operasyonu: 168 Sikke ve 12 Tarihi Obje Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salihli'de Tarihi Eser Operasyonu: 168 Sikke ve 12 Tarihi Obje Ele Geçirildi - Son Dakika
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