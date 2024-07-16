Salihli Şeftali Festivali\'nde Kadına Şiddete Hayır Mesajı

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi'nde hafta sonu gerçekleştirilen Şeftali Festivali'nde Salihli Jandarma ekipleri kadına şiddete hayır parolası ile buradaki vatandaşlarla bir pankart açarak mesaj verdi.
İçişleri Bakanlığının 'Kadına El Kalkamaz' sloganıyla başlattığı proje çerçevesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salihli Belediyesi tarafından Adala Mahallesi'nde düzenlenen Geleneksel Adala Şeftali Festivali'ne katıldı. Tolga Çandar'ın katıldığı konser alanında ekipler, kadına el kalkamaz pankartı açtı.
Festivalde stant açan jandarma ekipleri ayrıca kadınlara KADES uygulamasını tanıtıp, broşür dağıttı. - MANİSA
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