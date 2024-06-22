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Salihli yangını kontrol altına alındı

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde dün başlayan orman yangını Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 2 mahalle boşaltılarak vatandaşlar misafirhanelere yerleştirildi.

Yangın dün 11.50 sıralarında Manisa'nın Salihli ilçesi Dibek Dağı mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda yangını Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi nedeniyle bölgede 51 Söndürme Ekibi, 9 Hava Aracı, 9 İş Makinası ve 337 personel ile müdahale başlatıldı. Uzun süren çalışmalar sonucu yangın bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın 2 mahalleyi tehdit etmesi nedeniyle mahalleler tahliye edildi. Manisa Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "İlimiz Salihli İlçesi Yağbasan Mahallesi ve Karasavcı Mahallesinde makilik alanda çıkan yangına; 51 Söndürme Ekibi, 9 Hava Aracı, 9 İş Makinası ve 337 personel ile müdahale devam etmektedir. 2 mahallemiz tedbir amaçlı boşaltılmış olup, vatandaşlarımız misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirilmiştir. Yangına müdahale sırasında yaralanan 3 personelimizin tedavileri yapılarak taburcu edilmişlerdir. 3 personelimiz haricinde yangın sebebiyle yaralanan ve hayatını kaybeden vatandaşımız bulunmamaktadır. An itibariyle yangın sebebiyle yerleşim yerlerinde herhangi bir tehlike söz konusu değildir. Bugün; İlimiz Akhisar İlçesi Kapaklı Mahallesi, Saruhanlı İlçesi Apak ve Yılmaz Mahalleleri, Kula İlçesi Güvercinlik Mahallesinde bugün meydana gelen yangınlar ise kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları yürütülmektedir" denildi.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yangın bölgesine geçerek incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.