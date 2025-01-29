Şam'da 26 Ceset Kalıntısı Bulundu

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Suriye'nin başkenti Şam'da sivil savunma görevlileri, iki ayrı bodrum katında Esad döneminde öldürüldüğü belirtilen en az 26 kişinin kalıntılarına ulaştı.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin işlediği savaş suçları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Suriye'de sivil savunma örgütü Beyaz Baretliler tarafından yapılan açıklamada, başkent Şam'ın güneybatısındaki Sbeneh kasabasındaki iki binanın bodrumunda 26 kişiye ait kalıntılara ulaşıldığı belirtildi. Erkekler, kadınlar ve çocuklara ait olduğu düşünülen kalıntılarda, ateşli silah yaraları ve yanma izleri görüldüğü ifade edildi. Kalıntıların ceset torbalarına konulup numaralandırıldığı ve kamyonlara yüklendiği kaydedildi. Beyaz Baretliler üyesi Abed al-Rahman Mawwas 28 Kasım'dan bu yana çoğu kimliği bilinmeyen 780'den fazla cansız bedene ulaşıldığını söyledi. Mawwas, birçoğunun yerel halk tarafından ortaya çıkarılan veya hayvanlar tarafından eşelenen mezarlarda bulunduğunu aktardı.

Son kalıntıların bulunduğu binada yaşayan Mohammad Shebat, kalıntıların Esad rejiminin 2013'te kuşatma uyguladığı Al-Assali Mahallesi'nden kaçan sivillere ait olabileceğini ifade etti. Shebat, rejim güçlerinin insanları bodrumlara hapsettiğini, lastiklerle yaktığını ve cesetlerini öylece bıraktığını dile getirerek, "Bunun gibi iskeletlerle dolu birkaç bodrum var" dedi.

Kalıntılar, kimliklerini, ölüm tarihini ve nedenini belirlemek amacıyla adli tıpa gönderildi. - ŞAM