Şam\'da Bombardman İzleri

3.Sayfa

Suriye'de devrilen eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kendi halkını hedef alarak gerçekleştirdiği bombardımanların izleri, başkent Şam'ın Hacer-ül Esved Mahallesine yansıdı. Binaların tamamının bombalandığı mahallede patlamayan bombalar ise hala tehlike saçıyor.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş boyunca halkına zulmeden Esad yönetiminin işlediği insanlık suçları, başkent Şam'ın mahallelerinde gözler önüne seriliyor. Bir dönem binlerce Suriyelinin yaşadığı, ancak aralıksız bombardımanlar sonucu harabeye dönen Hacer-ül Esved Mahallesi'nden geriye enkaz yığınları kaldı.

Binaların tamamının bombalandığı, el yapımı patlayıcının (EYP) dahi tuzaklandığı mahallede bulunan patlamayan bombalar ise tehlike oluşturduğu gerekçesiyle tek bir noktada toplandı. Esad rejiminin yerleşim yerlerine uçaklardan bıraktığı bombaların yanı sıra tank ve roket mühimmatları da görüntülendi.

"Taş üstünde taş bırakmadılar"

Mahallelerinin eski haline döneceğine inandığını ifade eden Zaher Gafir, "Burası Hacer-ül Esved Mahallesi. Buraya insanın aklına gelebilecek her türlü füze, varil bombası ve çeşitli bombalar atıldı. Sadece bölgeyi boşaltmak için yapılan bir şeydi. İnsanları ve taşları dahi bombaladılar. Bu bölge çok acı çekti, çok fazla göç oldu. Uçaklardan tanklardan atılan bombaların bazıları patlamadı. O kadar fazla atıyorlardı ki gördüğünüz gibi bazıları patlamamış. Mahalle sakinleri ise çocuklar oynamasın diye bir yerde biriktiriyor. Bu görünen füzeler, şu an çok fazla tehlike saçıyor. Her an patlayabilir. İnsanlar bombardımanlardan çok acı çektiler. Taş üstünde taş bırakmadılar. 2012 yılından bu yana insanları göçe zorladılar" şeklinde konuştu. - ŞAM