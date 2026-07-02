Şam'da Patlama: 5 Ölü, 16 Yaralı - Son Dakika
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Şam'da Patlama: 5 Ölü, 16 Yaralı

02.07.2026 16:37
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Başkent Şam'daki bir kafede patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Suriye Sağlık Bakanlığı, başkent Şam'da meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğünü, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı. Patlamanın, uzaktan tuzaklanan bir bombanın patlaması sonucu yaşandığı aktarıldı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın El-Nasr Caddesi'ndeki Adalet Sarayı yakınlarında, bir kafede patlama meydana geldi. Suriye Sağlık Bakanlığı Ambulans ve Acil Durum Yönetimi Direktörü Dr. Ahmed El-Bekkur patlamada 5 kişinin öldüğünü, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı. Patlamanın, bölgeye tuzaklanan bir bombanın infilak etmesi sonucu yaşandığı bildirildi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve ilk yardım ekibinin çalışmaları sürerken, patlamayla ilgili inceleme devam ediyor. - ŞAM

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Acil Durum, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güvenlik, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şam'da Patlama: 5 Ölü, 16 Yaralı - Son Dakika

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