Şam yakınlarında doğal gaz hattı patlaması üç elektrik santralini devre dışı bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şam yakınlarında doğal gaz hattı patlaması üç elektrik santralini devre dışı bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şam yakınlarında doğal gaz boru hattındaki patlama büyük yangına yol açtı ve üç elektrik santralini devre dışı bıraktı. Suriye Elektrik Şirketi elektrik kesintilerinin geçici olarak artacağını, Enerji Bakanlığı ise içme suyu pompalama ve arıtma istasyonlarının da etkilendiğini duyurdu.

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamanın ardından büyük bir yangın çıktı ve üç elektrik santralini hizmet dışı bıraktı.

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında gece saatlerinde patlama meydana geldi. Doğal gaz botu hattında meydana gelen patlama, büyük bir yangına yol açtı. Suriye Elektrik Şirketi'nden yapılan açıklamada, patlamanın üç elektrik santralini hizmet dışı bıraktığı bildirildi. Açıklamada, "Bu santrallerin devre dışı kalması, üretilen elektrik miktarında azalmaya ve elektrik kesintisi saatlerinde geçici bir artışa yol açacaktır" denildi.

Patlamanın etkileri elektrik sektörüyle sınırlı kalmadı"

Enerji Bakanlığı Medya Direktörü Abdelhamid Sallat, patlamanın etkilerinin elektrik sektörüyle sınırlı kalmadığını ve "içme suyu pompalama ve arıtma istasyonlarına da yayıldığını" söyledi.

"Patlama Tişrin elektrik santralinin yakınında meydana geldi"

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir hükümet kaynağı, patlamanın "Tişrin elektrik santralinin yakınındaki bir doğal gaz boru hattında" meydana geldiğini ve "büyük bir yangına" yol açtığını söyledi. Suriye resmi haber ajansı SANA ise Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da bir patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Kaynak: İHA
Enerji BakanlığıUluslararasıGüvenlik3. SayfaSuriyeEnerjiGüncelDünyaÇevreŞamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
11:28
MHP’li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
MHP'li Feti Yıldız: Fon kriziyle ilgili komisyon kurulmasına gerek yok
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:59
Gergerlioğlu’ndan Hatimoğulları’nın sözlerine dikkat çeken yorum: Hissi çıkışlar
Gergerlioğlu'ndan Hatimoğulları'nın sözlerine dikkat çeken yorum: Hissi çıkışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 14:51:41. #7.13#
SON DAKİKA: Şam yakınlarında doğal gaz hattı patlaması üç elektrik santralini devre dışı bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei