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Saman yüklü kamyonet alev topuna döndü: Yangın ağaçlık alanlara sıçradı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde saman yüklü kamyonette çıkan yangın, anızlık ve ağaçlık alanlara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Alınan bilgiye göre, Kızılcıkdere köyü yakınlarında saman balyası yüklü kamyonet henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler rüzgarın etkisiyle çevredeki anızlık ve ağaçlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgar sebebiyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Olay yerine çevre ilçelerden gelen itfaiye, Orman İşletme ekipleri karadan, yangın söndürme uçakları ve helikopter de havadan yangına müdahale etti. Yapılan müdahaleler ile yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kamyonet kullanılmaz hale geldi.