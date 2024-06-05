Saman balyaları yüklü kamyonette çıkan yangın, meyve bahçelerine zarar verdi - Son Dakika
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Saman balyaları yüklü kamyonette çıkan yangın, meyve bahçelerine zarar verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde saman balyaları yüklü kamyonette çıkan yangın nar, mandalina ağaçlarına ve seralara zarar verdi. Yangın, Serik ilçesine bağlı Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonet sahibi ve mahalleli yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kamyonet kullanılamaz hale geldi ve seraların naylon kısımları zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

05.06.2024 17:35
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Saman balyaları yüklü kamyonette çıkan yangın, meyve bahçelerine zarar verdi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde saman balyaları yüklü kamyonette çıkan yangın nar, mandalina ağaçlarına ve seralara zarar verdi.

Yangın Serik ilçesine bağlı Tekke Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Saman balyaları yüklü kamyonet birdenbire alev alınca tarlada çalışan kamyonet sahibi ile mahalleli alevlere müdahale etmek istedi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, nar ve mandalina ağaçlarına sıçradı. Olay sonrası ihbar üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği yangında seraların naylon kısımları alevden etkilendi. Yerleşim merkezine sıçramadan söndürülen yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kamyonet sahibi İsa Sülek, "Saman balyası yüklemeye gelmiştik. Kamyonette birdenbire duman yükselmeye başladı. 'Mal canın yongasıdır' diye koşarak geldim . İlk anda aracın kenarı yanmış. Yangın tüpü ile aracın lastiğini söndürmeye çalıştık. Sonra birdenbire araçta patlama oldu ve çabalarımız sonuçsuz kaldı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Saman balyaları yüklü kamyonette çıkan yangın, meyve bahçelerine zarar verdi - Son Dakika

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