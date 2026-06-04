Samandağ\'da 5 Yavru Köpeğe Ceza

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Sulak Alanı'na 5 yavru köpeği bırakan 2 şahsa, Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından toplam 540 bin TL idari para cezası uygulandı.

Dünyadaki göçmen kuşların uğrak yeri olan Samandağ ilçesinde Milleyha Sulak Alanına, B.Ş. ile C.A. şahıslar tarafından 5 yavru köpeğin bırakılmıştı. Görüntülerin sosyal medyada tepki görmesinin ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü ve Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Milleyha Sulak Alanına 5 yavruyu bırakan 2 şahsı tespit edildi. Tespit edilen iki şahsa, Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından köpek başına 108 bin TL olmak üzere toplam 540 bin TL idari para cezası uygulandı. - HATAY