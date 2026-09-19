Samandağ\'da Hıdırbey Deresi taştı, çay bahçesini su bastı; can ve mal kaybı yaşanmadı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan yağışla birlikte taşan dere, çevredeki çay bahçesini su içerisinde bıraktı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabahın erken saatlerinde yağış etkili oldu. Yağışla birlikte Hıdırbey Mahallesi'nde bulunan Hıdırbey Deresinin debisi artarak taştı. Debinin artmasıyla birlikte çevresinde bulunan çay bahçesini su bastı. Derenin taşmasıyla ilgili can ve mal kaybı yaşanmazken dere çevresindeki çay bahçesinde zarar oluştu.