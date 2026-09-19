Samandağ\'da Hıdırbey Deresi taştı, çay bahçesini su bastı; can ve mal kaybı yaşanmadı

Samandağ'da Hıdırbey Deresi taştı, çay bahçesini su bastı; can ve mal kaybı yaşanmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samandağ'da sabah erken saatlerde etkili olan yağış, Hıdırbey Deresi'nin debisini artırdı ve dere taştı. Hıdırbey Mahallesi'ndeki çay bahçesini su basarken can ve mal kaybı yaşanmadı, bahçede zarar oluştu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan yağışla birlikte taşan dere, çevredeki çay bahçesini su içerisinde bıraktı.
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabahın erken saatlerinde yağış etkili oldu. Yağışla birlikte Hıdırbey Mahallesi'nde bulunan Hıdırbey Deresinin debisi artarak taştı. Debinin artmasıyla birlikte çevresinde bulunan çay bahçesini su bastı. Derenin taşmasıyla ilgili can ve mal kaybı yaşanmazken dere çevresindeki çay bahçesinde zarar oluştu.
Kaynak: İHA
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