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Samandağ'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Samandağ'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Tomruksuyu Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda konteyner kullanılamaz hale geldi.

Samandağ\'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü
19.12.2023 - 08:49,
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde konteynerde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Samandağ ilçesine bağlı Tomruksuyu Mahallesi'nde konteyner kentte yangın çıktı. Konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer konteynerlere sıçramadan söndürdü.

Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samandağ'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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