Samandağ\'da Makilik Alanda Yangın

Hatay'ın Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan makilik alanda yangın çıktı. Makilik alanda yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı makilik alanın bir bölümü zarar gördü. - HATAY