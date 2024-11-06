Samandağ'da Yangında 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Samandağ'da Yangında 3 Kişi Kurtarıldı

Samandağ\'da Yangında 3 Kişi Kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan yangında 3. katta mahsur kalan 3 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

06.11.2024 19:57
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde alevlere teslim olan bir evin 3'üncü katında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 3 katlı bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yangın çıkan evin 3'üncü katında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samandağ'da Yangında 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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