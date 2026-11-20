Samsun 19 Mayıs'ta hükümlü yakalandı, 12 yıl 3 ay cezasıyla cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Bafra Adliyesine sevk edilen hükümlü tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.O. (24) yakalandı.
Bafra Adliyesine sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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