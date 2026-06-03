Samsun Adliyesi'nde Kavga: 3 Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun Adliyesi'nde Kavga: 3 Kadın Tutuklandı

Samsun Adliyesi\'nde Kavga: 3 Kadın Tutuklandı
03.06.2026 15:28
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Kasten yaralama davası sonrası adliyede çıkan kavgada 3 kadın tutuklandı, olayla ilgililer gözaltında.

Samsun Adliyesi'nde görülen kasten yaralama davasının ardından taraflar arasında çıkan kavga sırasında polislere görevi yaptırmamak için direnip mukavemette bulunan 3 kadın, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün Samsun Adliyesi 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir tutuklu sanığın da bulunduğu kasten yaralama davasının görülmesinin ardından taraflar arasında gerginlik yaşandı. Duruşmanın yapıldığı adliyenin 4. katındaki mahkeme koridorunda, tutuklu yakını olduğu öğrenilen Y.E.A. adlı kadın sinir krizi geçirdi. İddiaya göre genç kadın bir süre sonra intihara kalkıştı. Olay yerine müdahale eden adliye polisi, kadını sakinleştirerek güvenli alana çıkardı ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İlk çağrılan ambulansın müdahalesini kabul etmediği öğrenilen kadın, bir süre sonra yeniden fenalaştı. Adliye önünde baygınlık geçiren Y.E.A. için tekrar ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kadın hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada davanın tarafı olan kadınlar arasında adliye önünde kavga çıktı. Kısa sürede büyüme eğilimi gösteren kavgaya adliye polisi müdahale ederek olayın daha fazla yayılmasını önledi. Yaşanan arbede sırasında polis ekiplerine de mukavemette bulunulduğu öğrenildi.

Olayların ardından yaşları 18'in altında olan 2 kişi ile birlikte toplam 8 kadın gözaltına alınarak Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi. İfadeleri alınan 2'si yaşı 18'den küçük 5 kişi serbest bırakılırken, kavga sırasında polise görevini yaptırmamak için direnip mukavemette bulundukları iddia edilen F.C.(36), E.C.(34) ve Y.A.(19) adlı kadınlar bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine ifade veren 3 kadın tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Samsun Adliyesi'nde Kavga: 3 Kadın Tutuklandı - Son Dakika

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