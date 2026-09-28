Samsun Atakum\'da bıçakla 3 bin 600 lira gasbeden şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin evine mutfak penceresinden girerek bıçak tehdidiyle cüzdanını gasp eden şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 6 Eylül günü Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D.'nin evine mutfak penceresinden giren kimliği belirsiz bir kişi bıçak çekerek içinde kimlik kartları ve 3 bin 600 lira para bulunan cüzdanı gasp edip kaçtı. İ.D., polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip ve çalışma sonucu gasp olayını yapan Ş.A.O. (37) yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.A.O. bugün adliyeye sevk edildi.