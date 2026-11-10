Samsun Atakum'da doktor bıçakla ağır yaralandı, şüpheli çelişkili ifade verdi - Son Dakika
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Samsun Atakum'da doktor bıçakla ağır yaralandı, şüpheli çelişkili ifade verdi

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İddiaya göre Samsun Atakum'da bir kişi, doktoru hayati tehlike oluşturacak şekilde bıçaklayarak ağır yaraladı. Suç aletiyle yakalanan şüpheli, doktorun kendi kendini bıçakladığını ileri sürdü ancak çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Doktor yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, doktoru bıçakla ağır yaraladı. Olayın şüphelisi suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle'de bir dairenin önünde bulunan apartman içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda suç kaydı bulunan M.F.İ. (39), bir hastanenin genel cerrahi bölümünde asistan doktor olduğu öğrenilen M.C.'yi (35) sol kolundan hayati tehlike oluşturacak şekilde bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan doktor ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanan şüphelinin, doktorun kendi kendini bıçakladığını ileri sürdüğü ancak çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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