Samsun Atakum'da operasyonda motosiklet çantasında 7 bin 999 sentetik ecza hap bulundu - Son Dakika
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Samsun Atakum'da operasyonda motosiklet çantasında 7 bin 999 sentetik ecza hap bulundu

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Samsun Atakum\'da operasyonda motosiklet çantasında 7 bin 999 sentetik ecza hap bulundu
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Samsun'un Atakum ilçesinde jandarmanın bir ikamete düzenlediği operasyonda, motosiklet çantasına gizlenmiş 7 bin 999 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi serbest bırakılırken, O.D. uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ikamete düzenlediği operasyonda, motosiklet çantası içerisinde gizlenmiş 7 bin 999 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan duyum üzerine yürüttükleri takip ve çalışma kapsamında İstiklal Mahallesi'nde Ş.E. (37), O.D. (27) ve E.N.Ü. (20) adlı kadının ikametinde ve bodrumlarda arama yaptı. Yapılan aramada evin bodrum kısmında bulunan motosiklet çantası içerisinde gizlenmiş 7 bin 999 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Ş.E. ve E.N.Ü., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, O.D. ise 'uyuşturucu ticareti' suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu TicaretiMotosikletUyuşturucuGüvenlik3. SayfaAtakumSamsunSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Atakum'da operasyonda motosiklet çantasında 7 bin 999 sentetik ecza hap bulundu - Son Dakika
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