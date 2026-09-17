Samsun Atakum\'da operasyonda motosiklet çantasında 7 bin 999 sentetik ecza hap bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ikamete düzenlediği operasyonda, motosiklet çantası içerisinde gizlenmiş 7 bin 999 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan duyum üzerine yürüttükleri takip ve çalışma kapsamında İstiklal Mahallesi'nde Ş.E. (37), O.D. (27) ve E.N.Ü. (20) adlı kadının ikametinde ve bodrumlarda arama yaptı. Yapılan aramada evin bodrum kısmında bulunan motosiklet çantası içerisinde gizlenmiş 7 bin 999 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Ş.E. ve E.N.Ü., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, O.D. ise 'uyuşturucu ticareti' suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.