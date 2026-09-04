Samsun Atakum'da otomobil ile SUV çarpıştı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun Atakum'da otomobil ile SUV çarpıştı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Samsun Atakum\'da otomobil ile SUV çarpıştı, 2\'si çocuk 3 kişi yaralandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobil ve SUV tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı yöne giden K.Ç. idaresindeki 55 HA 390 plakalı otomobil ile R.Y. yönetimindeki 55 ASP 806 plakalı SUV araç çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 55 HA 390 plakalı otomobilde bulunan sürücü K.Ç. ile çocuklar E.N.Ç. ve Y.E.Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi motosikletli ambulans ekipleri yaptı. Akabinde olay yerine gelen kara ambulansları ile yaralılar özel bir hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Samsun Atakum'da otomobil ile SUV çarpıştı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Atakum'da otomobil ile SUV çarpıştı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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