Samsun Atakum'da otomobil minibüse arkadan çarptı, 4 kişi yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu her iki aracın sürücüsüyle birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin minibüse arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Koruz idaresindeki 55 ASH 949 plakalı otomobil, Sefa Özkan yönetimindeki 55 M 4818 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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