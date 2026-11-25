Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin dolmuş minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Deniz Evleri Mahallesi Atatürk Bulvarı Kültür Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göktuğ Yılmaz idaresindeki 57 ABJ 146 plakalı otomobil, önünde seyreden Mustafa Liman yönetimindeki 55 M 0021 plakalı dolmuş minibüse arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Göktuğ Yılmaz ile minibüsteki yolcular Irak uyruklu Abdulhadi Hüver ve Ayşe Özbekoğlu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Furkan Kesler, polis ekiplerine kazaya karışan otomobilin kardeşine ait olduğunu belirterek, "Kaza yapan sürücü Göktuğ Yılmaz ile aynı iş yerinde çalışıyoruz. Araca binip ısınmak için araç anahtarını benden aldı ve daha sonra telefonla beni arayarak kaza yaptığını söyledi" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.