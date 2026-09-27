Samsun Atakum'da tartışmada 21 yaşındaki genç bıçaklandı, saldırgan kaçtı

Samsun Atakum'da tartışmada 21 yaşındaki genç bıçaklandı, saldırgan kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan tartışmada 21 yaşındaki genç, sol bacağından bıçakla yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.
Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi bıçakla bacağından yaralandı.
Olay, Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. (20) aralarında çıkan tartışma sonucu A.İ.'yi (21) sol bacağından bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken bıçaklı saldırgan olaydan sonra kaçtı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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