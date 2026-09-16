Samsun Atakum'da trafikte yol verme tartışmasında saldırgan adli kontrolle serbest
Samsun'un Atakum ilçesinde trafikte çıkan yol verme tartışmasında bir kişi, araçtan inen şüphelinin saldırısına uğradı. Gözaltına alınan saldırgan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Atakum ilçesinde trafikte çıkan yol verme tartışmasında bir kişi, araçtan inen şüphelinin saldırısına uğradı. Gözaltına alınan saldırgan mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Yeni Mahalle Gaffar Okkan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyreden E.D., önüne geçtiği sürücünün "Yavaş git" uyarısı üzerine aracından inerek sürücüye saldırdı. Olayın ardından Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan E.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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