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Samsun Ayvacık'ta Ev ve Otomobil Yangında Küle Döndü - Son Dakika
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Samsun Ayvacık'ta Ev ve Otomobil Yangında Küle Döndü

Samsun'un Ayvacık ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu, ev ve evin yanında bulunan park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın, elektrik kontağından çıktığı düşünülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun Ayvacık\'ta Ev ve Otomobil Yangında Küle Döndü
23.01.2024 - 18:16,
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Samsun'un Ayvacık ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu, ev ve evin yanında bulunan park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Samsun'un Ayvacık ilçesi Kestanepınar Mahallesi Kavgalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Ayan'a ait evde yangın çıktı. Çıkan yangının kısa sürede büyümesiyle birlikte ahşap ev ve yanında bulunan park halindeki otomobil, alevlere teslim oldu. Yangın, olay yerine intikal eden Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev ve park halinde bulunan araç tamamen küle döndü.

Yangının, elektrik kontağından çıktığı düşünülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun Ayvacık'ta Ev ve Otomobil Yangında Küle Döndü - Son Dakika


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