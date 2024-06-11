Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Trafik ekipleri trafik denetimleri yaptı - Son Dakika
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Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Trafik ekipleri trafik denetimleri yaptı

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından trafik denetimleri gerçekleştirildi. İlçe Kaymakam Vekili Yakakent Kaymakamı Abdulsamet Kılıç ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner'in de katıldığı denetimlerde, Kurban Bayramı öncesinde seyahat eden yolculara ve araç şoförlerine trafik kuralları hakkında uyarılar yapıldı. Ayrıca yolcu otobüslerinde emniyet kamera kullanımıyla ilgili bilgilendirme yapılarak, sürücülere cep telefonu uyarısı yapıldı ve bayram çikolatası ikram edildi. Denetimlerin bayram süresince devam edeceği belirtildi.

11.06.2024 13:53
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Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Trafik ekiplerince, trafik denetimleri yapıldı.

Samsun- Sinop karayolunda yapılan denetimlere İlçe Kaymakam Vekili Yakakent Kaymakamı Abdulsamet Kılıç ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner katıldı. Yapılan denetimlerde durdurulan araç sürücülerine, trafik ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde seyahat eden yolculara ve araç şoförlerine "seyahatte uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı ile genel trafik kuralları" hakkında uyarılarda bulundu.

Özellikle yolcu otobüslerinde emniyet kameri kullanımıyla ilgili yolculara bilgi veren trafik ekiplerince, sürücülere de cep telefonu uyarısı yapılarak bayram çikolatası ikram edildi.

Yapılan uygulamalarda yolcular ve sürücüler bilgilendirilirken, bayram süresince İlçe Emniyet Müdürlüğünün denetimleri hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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