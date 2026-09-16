Samsun Bafra\'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çeşitli uyuşturucu ve sentetik maddeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 26 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Narkotik ekiplerince O.C.T'nin (26) ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, 2 parça halinde toplam 0,81 gram metamfetamin, 0,31 gram sentetik ecza tozu, 0,57 gram zıvanalı tütün ile karışık sentetik kannabinoid madde ve 1 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet 7,65 mm çapında dolu fişek bulundu.

Gözaltına alınan O.C.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.