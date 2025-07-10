Samsun Belediyesi\'nden Kamu Malına Sahip Çıkma Çağrısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ücretsiz olarak sunduğu halk tuvaletlerinde yaşanan tahribatlar nedeniyle sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Belediye, vatandaşlara çağrıda bulunarak kamu malına sahip çıkma ve ortak kullanım alanlarını koruma çağrısı yaptı.

Günde onlarca parça kasten kırılıyor veya çalınıyor

Belediyeden yapılan açıklamada, ücretsiz hizmet veren umumi tuvaletlerdeki temizlik ve hijyenin sağlanması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğine dikkat çekildi. Ancak, her gün musluk, aydınlatma grubu, sabunluk, kapı kolu ve fayans gibi birçok parçanın kasıtlı olarak kırıldığı veya çalındığı belirtildi.

Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu şehir hepimizin. Taşından toprağına, binasından parkına her bir unsurunda onlarca emek saklı. Ancak ne yazık ki görevli arkadaşlarımızın karşılaştığı manzara her gün aynı. Bu görüntüler hepimizi üzüyor" ifadelerine yer verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu tür olumsuz durumların önüne geçmek adına vatandaşları kamu malına karşı daha duyarlı olmaya ve ortak kullanım alanlarını korumaya davet etti. - SAMSUN