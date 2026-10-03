Samsun Canik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun Canik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Samsun Canik\'te otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Samsun'un Canik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü ile otomobilde yolcu konumundaki şahıs, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi Doğu Park mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 52 ABP 888 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 55 AKU 986 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde yolcu konumunda bulunan şahıs yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıMotosiklet3. SayfaİncelemeSamsunGüncelCanikSon Dakika

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