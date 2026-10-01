Samsun Çarşamba'da elektrikli bisikletten düşen 18 yaşındaki genç yaralandı - Son Dakika
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Samsun Çarşamba'da elektrikli bisikletten düşen 18 yaşındaki genç yaralandı

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Samsun Çarşamba\'da elektrikli bisikletten düşen 18 yaşındaki genç yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrikli bisikletinin kontrolünü kaybeden 18 yaşındaki genç yola düşerek yaralandı. Orta Mahalle Terme Caddesi'ndeki kazada dizinden yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrikli bisikletten düşen 18 yaşındaki genç yaralandı.

Kaza, Orta Mahalle Terme Caddesi, Çarşamba Ticaret Borsası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Terme Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı (Belediye Meydanı) istikametine seyir halinde olan K.C.S. (18), elektrikli bisikletinin kontrolünü kaybederek yola düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada dizinden yaralanan K.C.S. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA
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