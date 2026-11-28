Samsun Çarşamba'da inişte pistten çıkan uçak kırıma uğradı, öğrenci pilot yaralanmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda bir eğitim uçağının inişte pistten çıkarak kırıma uğradığını duyurdu. Açıklamaya göre solo eğitim uçuşu yapan öğrenci pilotun sağlık durumu iyi ve herhangi bir yaralanması bulunmuyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçağı iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğramıştır. Olayın ardından ARFF ve ilgili ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek gerekli tedbirleri almıştır.Uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edilmiştir."
Kaynak: İHA
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