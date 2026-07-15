Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda 2 kişi, 1 kilo 210 gram metamfetaminle yakalandı. Yanlarındaki bebekle aile görüntüsü vermeye çalıştıkları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, kadının çantasına gizlenmiş 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi. Yanlarındaki 7 aylık bebekle aile görüntüsü vererek dikkat çekmemeye çalıştıkları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da 1,2 kg Metamfetamin Yakalandı - Son Dakika
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