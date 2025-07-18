Samsun\'da 1.2 Milyon Lira Değerinde Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma ekiplerince piyasa değeri 1 milyon 255 bin lira olan gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İlkadım ilçesinde M.H.Ö. (19) isimli şahsın işlettiği parfüm ve kıyafet dükkanında arama yapıldı. Yapılan aramada, piyasası değeri toplam 1 milyon 255 bin TL olan 385 adet çeşitli markalarda kaçak parfüm, 57 tişört, 7 kol saati ve 13 gözlük ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN