Samsun'da 1.7 Ton Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

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Samsun'da 1 ton 70 litre etil alkol ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından yapılan takip ve çalışma sonucu 1 ton 70 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında etil alkol operasyonu düzenledi. İlkadım ilçesinde bir araçta yapılan aramada 1 ton 70 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ö.gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.