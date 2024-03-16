Samsun\'da 1 Kilo 50 Gram Bonzai Ele Geçirildi

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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda 1 kilo 50 gram bonzai ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde, B.K. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince şahsın evinde yapılan aramada 1 kilo 50 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde ettiği değerlendirilen 6 bin TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili B.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN