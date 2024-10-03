Samsun\'da 1 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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Samsun'da narkotik dedektör köpeği Çakır ile bir araçta yapılan aramada 1 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesinde K.U.'nun (49) aracında ve üzerinde arama yaptı. Hassas burunlu narkotik dedektör köpeği Çakır'ın da desteğiyle yapılan aramada 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili K.U. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN