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Samsun'da 10 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 10 Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan suçluların da olduğu toplamda 10 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, yapılan operasyonlarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 17 adet kesici-delici alet ele geçirildi. Ekipler, aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürecek.

Samsun\'da 10 Aranan Şahıs Yakalandı
31.12.2023 - 15:40,  Güncelleme: 15:40
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Samsun'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan suçluların da olduğu toplamda 10 aranan şahıs yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezi ve ilçelerde aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması amacıyla 30-31 Aralık tarihlerinde çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan toplam 10 şahıs yakalandı.

Şahsıların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 17 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.

Ekiplerin, aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 10 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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