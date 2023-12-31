Samsun\'da 10 Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan suçluların da olduğu toplamda 10 aranan şahıs yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezi ve ilçelerde aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması amacıyla 30-31 Aralık tarihlerinde çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan toplam 10 şahıs yakalandı.

Şahsıların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 17 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.

Ekiplerin, aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - SAMSUN