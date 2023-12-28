Samsun\'da 10 yıllık avukat kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

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Samsun'da 35 yaşındaki 10 yıllık avukat Anıl Düzovalı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Samsun Barosu avukatlarından Anıl Düzovalı evinde kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu 10 yıllık avukat Düzovalı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Anıl Düzovalı'nın bugün Kefeli Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - SAMSUN
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