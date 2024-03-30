Samsun\'da 13 Bin 797 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da narkotik polisi tarafından 13 bin 797 adet sentetik ecza ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 2 şahsın valizlerinde yapılan aramada, 13 bin 797 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN
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Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, M.K. isimli şahsın valizinde 728 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan dolayı gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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