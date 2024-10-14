Samsun'da 14 Yaşında Gelin Adayı

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Samsun'un Bafra ilçesinde 14 yaşındaki kızlarını evlendirmek için düğün yapan anne-baba ve damat adayı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Dededağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, düğün yerinde yaptıkları kimlik kontrolünde gelin adayının 14, damat adayının da 17 yaşında olduğunu tespit etti. 14 yaşındaki kız çocuğu, koruma altına alınarak Samsun'a gönderildi. Kız çocuğunun anne ve babası ile 17 yaşındaki damat adayı ise İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bafra Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN